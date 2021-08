Aivar Pohlak korraldab Säärel Trafficu tasuta kontserdi

Traditsiooni mõõtu üritust finantseeriv Aivar Pohlak ütles, et tema soov on pakkuda midagi kolmele väiksemale kogukonnale, millega ta ennast seotuks peab – Kaunispe, Sääre ja Ruhnu. “Tänavu alustasime Kaunispe sadamas kolme küla jaanitulega, kus esines Jaan Tätte ja mida tahaks traditsiooniks kujundada. Säärel läheb neljas aasta – Kõrsikute, Smilersi ja Terminaatori jälgedes astub sel reedel üles Traffic. Ruhnus läheb teine aasta, seal esineb Terminaator,” rääkis ta.

Pohlaku sõnul on parandatud Sääre ürituse korralduslikku poolt, näiteks loodetakse paremini korraldada parkimist, mis varasematel kordadel on probleeme tekitanud. Samuti on sel korral mandrilt tellitud suur lava, et kontsert kõigile korralikult näha oleks.