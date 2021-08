Parvlaev Tõll asub homsest Virtsu-Kuivastu liinile

„Hea, et saame Tõllu tagasi liinile tuua varem kui eelnevalt välja käidud 10. august. Teame, et parvlaeva Tõll liinilt eemalolek on põhjustanud ebamugavust nii saarte elanikele, turistidele kui ka ettevõtjatele, kuid seda enam on heameel tavapärase parvlaevaliikluse taastumise üle,“ kommenteeris olukorda majandus-ja taristuminister Taavi Aas.