Kärla teenuskeskust asub juhtima Triin Aksalu

Kohale kandideeris seitse inimest, kellest neli kutsuti vestlusele. Edukaks osutus Triin Aksalu, kes on Kärla piirkonnaga olnud seotud viimased kümme aastat. “Leiame, et Triin on hästi kursis kohaliku kogukonna tegemistega. Lisaks jättis ta vestlusel väga positiivse mulje oma julguse ja pealehakkamisega. Kasuks tuleb kindlasti ka omandatud haridus sisekaitseakadeemias ja Mainori kõrgkoolis,” ütles abivallavanem Jüri Linde.