Vald ulatab koroonapassi väljaprintimisel abikäe

Digitaalse Covid-19 tõendi abil on selle omanikul võimalik kõigile kinnitada andmeid, mis tervishoiutöötaja on tema kohta saatnud tervise infosüsteemi.

Praegu on patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) võimalik luua ja välja printida kolme erinevat tõendit. Need on: immuniseerimise tõend viimase immuniseerimise teate pealt, testi tõend kuni 14 päeva tagasi tehtud negatiivse testi tulemuse pealt ja Covid-19 läbipõdemise tõend esimese vähemalt 11 päeva tagasi tehtud positiivse tulemuse pealt.