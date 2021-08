Saaremaa Ettevõtjate Liit kuulutab välja 2000-eurose auhinnafondiga fotokonkursi

Osalema on liidu teatel oodatud nii professionaalsed kui harrastusfotograafid. Iga fotograaf võib konkursile esitada kuni 10 fotot. Konkursile esitatav foto peab olema pildistatud Saare maakonnas. Foto ei pea olema samas tehtud käesoleval aastal, vaid võib olla pildistatud ka varasemalt. Igale esitatavale fotole on soovituslik juurde lisada taustalugu.

Auhinnafond kokku on 2000 eurot ning välja antakse esimene preemia, teine preemia, kolmas preemia + eriauhinnad.

Konkursile esitatav foto peab olema pildistatud Saare maakonnas, osaleja kinnitab, et on foto autor ja tal on olemas kõik õigused/vajalikud load selle foto esitamiseks konkursile, esitatava foto peab olema jpg formaadis, pikema külje pikkus peab olema 1920 pikslit ja maht võib olla maksimaalselt 2MB, korraldaja võib küsida täiendavat infot foto tegemise asjaolude kohta, korraldaja võib küsida autentsuse kontrolliks raw-faili või algupärast/töötlemata jpg faili, kui foto osutub valituks näitusele, peab osaleja esitama korraldajale kõrgresolutsiooniga jpg või tiff formaadis faili, esitatav foto tuleb nimetada järgneva skeemi kohaselt: Perekonnanimi_Eesnimi_Lühipealkiri.jpg, žürii otsused ei kuulu vaidlustamisele, konkursil ei või osaleda konkurssi korraldamisega seotud isikud ega nende perekonnaliikmed