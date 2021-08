Bolti elektrilised tõukerattad jõudsid Kuressaarde

Sõidu lõppemisel tuleb kasutajal tõukeratas kõnnitee äärde jätta nii, et jalakäijatele on ruumi vähemalt 1,5 meetrit. Piirkonnad, kuhu tõukeratta võib jätta, on rakenduses oleval kaardil tähistatud. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl