Kärla kalmistul meenutati Berliini pommitamise 80. aastapäeva

Meenutamaks seda sündmust, süüdati Kärla surnuaial hukkunud lendurite mälestuseks küünlad ja peeti kõnesid. Küsimusele, kui tähtis on see sündmus Venemaa jaoks 80 aastat hiljem, vastas suursaadik Aleksandr Petrov: “80 aasta pärast ja ka hiljem jäävad need 1941.–1945. aasta sündmused tulevaste põlvkondade mälusse. Ennekõike on see meie kohustus langenute ees. Mul on hea meel, et tänasel üritusel osalesid noored, kes kannavad seda mälestust edasi. Liialt suur hind on makstud selle eest, et me võiksime nendest sündmustest täna rahulikult rääkida. Mina esindan seda põlvkonda, kelle isad sõdisid II maailmasõja rinnetel. Seetõttu olen kindel, et nende mälestus elab edasi veel sajandeid.”