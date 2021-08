Kinno, teatrisse ja söögikohta pääseb Covid-tõendiga

Vabariigi valitsuse korralduse kohaselt on alates 9. augustist sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 osalejat ning suurema külastajate arvuga üritusi saab korraldada vaid siis, kui on tagatud kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. Korralduses on öeldud, et sisetingimustes kehtib piirarv kogu hoones või territooriumil, näiteks mitte vaid ühes kinosaalis, vaid kogu kinos.