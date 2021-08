Kuldsed ja briljantsed paarid kohtusid kirikuvõlvide all

Laurentiuse kiriku õpetaja Anti Toplaan ütles väärikaid paare tänades, et ajad ja aastad kaovad, kuid armastuse vili jääb. "Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka, kuid kallis, aeg ei keela silma vaadata," tsiteeris ta populaarseid laulusõnu.

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu tuletas meelde, et tema enda vanemad olid osalised mullusel tänuüritusel ja selle meeldetuletamine tõi neile ka veel aasta hiljem naeratuse näole. "Mis saab olla parem kui teadmine, et sinu kõrval on keegi," lausus ta.