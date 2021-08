Eelmine linnajooksu medal, millel oli kujutatud linnajooksu logo, oli kasutusel kaks aastat. Enne seda said osalejad pikkade aastate vältel kaela Kuressaare linna sümboolikaga medali. Et muuta medalit värviküllasemaks ja kaasaegsemaks, otsustatigi juubelijooksu aastal võtta kasutusele uue kujundusega medal.

„Medalile uue näo andmise idee tekkis juba peale eelmise aasta jooksu. Oli soov juubelijooksul osalejatele riputada kaela värviline ja ihaldusväärne medal. Medali kujunduse aluseks sai võetud kunagine Kuressaare linna kui Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku linna logo. Kuna tähistame oma jooksuga Kuressaare linna sünnipäeva, sobis see ideaalselt, et üks unustusse vajunud Kuressaare linnaga seotud logo sai taas uue elu,“ kommenteeris uue medali kasutuselevõttu peakorraldaja Mati Mäetalu.

Uuel medalil on kujutatud Kuressaare linna siluett, millelt on leitavad nii linnus, kirikute tornid kui ka veetornelamu. Kollasel taustal (viide Kuressaarele kui päikesepealinnale) on kujutatud jooksja ning selle kohal kaarega tekst „40. Kuressaare linnajooks“. Medali alumises servas on sarja „Liikudes tervemaks“ logo ja sinisega aasta number. Ka sinisel on oma tähendus, sest tegu on kunagise Kuressaare linna lipuvärviga. Medalile lisab väärtust värviküllane pael.