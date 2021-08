Linnajooksu sissejuhatuseks toimusid eelneval õhtul Kuressaare staadionil ka lastejooksud. Taasiseseisvumispäevale kohaselt olid stardikoridori palistamas sini-must-valged lipud ja 132 pisikest jooksuhuvilist jäid õhtuga igati rahule. Kõigil oli tuju hea ja naeratus näol ning jääb vaid loota, et neil jätkuks spordipisikut ka suuremaks sirgudes. Kindlasti aitas heale tujule kaasa ka lapsi lõbustanud Leiutajateküla Lotte.

Tegu oli taaskord Saaremaa osavõturohkeima tervisespordi üritusega ning loodetavasti jäid päevaga rahule nii osavõtjad kui ka ergutajad. Kindlasti mõjutas kohapealsete osalejate arvu asjaolu, et tegu oli kontrollitud üritusega ja kõik jooksuhuvilised ei saanud seetõttu kaasa lüüa. Külla aga ei ole 40. Kuressaare Linnajooks veel lõppenud, sest virtuaaljooks kestab kuni 31. augustini. Kõik virtuaaljooksul osalejad saavad samuti uhiuute juubelijooksu medalite omanikeks. Kuressaare Linnajooksul osalejaid tuleb kokku eeldatavasti ca 600-700 jooksuhuvilist, täpne arv selgub septembri alguses.

Linnajooksu korraldajate esindaja Mati Mäetalu märkis, et lõppkokkuvõttes on hea, et jooks siiski teoks sai. „Kindlasti jättis meid ümbritsev keeruline aeg jooksu toimumisse oma pitseri, aga üldjoontes saab üritusega väga rahule jääda. Ilm oli ilus ning inimesed rõõmsad ja rahulolevad. Peaauhindadeks olnud viikingikiivrid tekitasid samuti palju elevust,“ tõdes Mäetalu.