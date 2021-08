Internetihiid eksitab Kuressaare tänavanimega

"Oleme selle probleemiga maadelnud juba ligemale kolm aastat ja ei näe lõppu," rääkis Pihtla põigus elav linnakodanik. "Just suvel on palju külalisi ja seetõttu ka rohkesti segadusi. Kui annan inimestele oma aadressi, siis on neid, kes leiavad minu kodutänava üles, kuid samas on palju ka neid, kes väidavad, et Pihtla põigu nime kandvat tänavat otsingusüsteemid ei näita."

Veel mõni kuu tagasi tekkis segadus ajakirjanduse tellimisel. Nimelt vastati postifirmast, et nende andmebaasis säärase nimega tänavat ei ole.

"Nüüd olen aga tähele pannud, et postimaja töötajad on meie probleemiga kursis, sest lehe servale on käsitsi kirjutatud "Pihtla põik"," märkis kodanik.

Pihtla põik on tupiktänav, kus asub umbes kümmekond maja. Veel mõni aasta tagasi oli seal asuvate majade aadressiks Pihtla tee. Nimi Pihtla põik võeti kasutusele 2018. aasta detsembris.

Pihtla põigu elanikud on oma probleemiga pöördunud ka Saaremaa vallavalitsuse poole, kuid õiget ametnikku pole neil õnnestunud tabada.

"Võib-olla polegi see probleem vallavalitsuse pädevuses," arvas lehe poole pöördunud Pihtla põigu elanik. Nimelt vestles ta ühe maa-ameti töötajaga, kes arvas, et vigased võivad olla internetis olevad kaardid, näiteks Google'i kaart.

Kui vaadata näiteks Kuressaare tänavuste merepäevade veebilehel olevat Google Map'i, siis sealt Pihtla põigu nimelist tänavat tõepoolest ei leia. On vaid Pihtla tee. Samas on aga veebilehel www.eestikaart.com/kuressaare/Pihtla põik ilusti olemas.

Saaremaa vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Rein Kallas ütles, et viga on tõepoolest Google Map'i kaardis. Tema sõnul on Pihtla põigu nimeline tänav Kuressaares ametlikult juba mitu aastat olemas.

"Aadressandmete järgi asusid Pikk põigu majad varem Pihtla teel," ütles ta. "Muudatus tehti 2018. aasta lõpus ja näiteks maa-ameti kaardirakendustes on kõik korrektne," märkis Kallas.

Kallase sõnul pole kohalikel omavalitsustel kohustust Google Map'i tehtud muudatustest teavitada.

"Samas võib aga iga inimene Google'i kaartidel ise muudatusi teha, kui märkab neil mingeid ebatäpsusi," lausus ta. "Kui meie registrispetsialist puhkuselt tööle naaseb, lubas ta Google'is Kuressaare aadressandmeid puudutava vea kohe parandada."