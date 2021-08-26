N, 26.08.2021
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Peresündmused Saare maakonnas

Peresündmused. FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 18. kuni 25. august.

SÜNNID

  • Romet Arro (24.07) Kuressaare linn
  • Mattias Kiil (2.08) Kuusnõmme küla
  • Lenna Kannik (6.08) Valjala alevik
  • Erik Valge (8.08) Koimla küla
  • Egert Vallau (14.08) Leisi alevik
  • Lennart Rohulaid (17.08) Uduvere küla
  • Henri Porovart (18.08) Väike-Rahula küla
  • Lukas Paju (18.08) Muratsi küla
  • Andželina Sõnajalg (20.08) Easte küla
  • Daniel Vorošilov (21.08) Kuressaare linn

SURMAD

  • Linda Koplimäe (89) Kuressaare linn
  • Einu Teern (79) Kuressaare linn
  • Kersti Org (53) Ridala küla
  • Eha Laantee (86) Kuressaare linn
  • Nadežda Altmäe (92) Selja küla
  • Aleksandr Babakov (69) Sõmera hooldekodu
  • Inno Hein (62) Suur-Pahila küla

ABIELUD

  • Kätlin Koplimäe ja Alfred Kõrv – 19.08
  • Kaisa Rinne ja Henry Russ – 19.08
  • Eve Hermandi ja Heigo Vitsur – 20.08
  • Janika Peäske ja Gunnar Kuut – 20.08
  • Andra Hallik ja Elar Burk – 20.08
  • Paula-Mai Sepp ja Eduard Iltšuk – 21.08
  • Kätlin Vinter ja Beau James Graham – 21.08
  • Merilin Karlep ja Martin Juurma – 21.08
  • Susan Reinholm ja Allar Pulk – 21.08
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