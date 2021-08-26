Saarte HäälMaakondPeresündmused Saare maakonnas 26. august 2021, 0:18Peresündmused Saare maakonnasSaarte HäälPeresündmused. FOTO: unsplash.comRegistreeritud peresündmused Saare maakonnas 18. kuni 25. august.SÜNNIDRomet Arro (24.07) Kuressaare linnMattias Kiil (2.08) Kuusnõmme külaLenna Kannik (6.08) Valjala alevikErik Valge (8.08) Koimla külaEgert Vallau (14.08) Leisi alevikLennart Rohulaid (17.08) Uduvere külaHenri Porovart (18.08) Väike-Rahula külaLukas Paju (18.08) Muratsi külaAndželina Sõnajalg (20.08) Easte külaDaniel Vorošilov (21.08) Kuressaare linnSURMADLinda Koplimäe (89) Kuressaare linnEinu Teern (79) Kuressaare linnKersti Org (53) Ridala külaEha Laantee (86) Kuressaare linnNadežda Altmäe (92) Selja külaAleksandr Babakov (69) Sõmera hooldekoduInno Hein (62) Suur-Pahila külaABIELUDKätlin Koplimäe ja Alfred Kõrv – 19.08Kaisa Rinne ja Henry Russ – 19.08Eve Hermandi ja Heigo Vitsur – 20.08Janika Peäske ja Gunnar Kuut – 20.08Andra Hallik ja Elar Burk – 20.08Paula-Mai Sepp ja Eduard Iltšuk – 21.08Kätlin Vinter ja Beau James Graham – 21.08Merilin Karlep ja Martin Juurma – 21.08Susan Reinholm ja Allar Pulk – 21.08Lisa koroonapass lihtsalt ja kiirelt oma nutitelefoni rahakottiLISA