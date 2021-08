Lokaalist lendas koroona laiali juba teist korda

“Saaremaal nädalaid tagasi toimunud meelelahutusüritused ja muud rahvakogunemised tõid kaasa mitmeid nakatumisi, mis on nüüd Saaremaal laiali läinud ja levib peredes ja töökeskkonnas,” ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Hanna Sepp .

Eile tuli Saaremaale juurde rekordilised 26 positiivset testi, mis on pea kolm korda rohkem kui nädal enne seda. Samuti on suurenenud testijate hulk. Päevas laseb ennast kontrollida juba üle saja inimese, tabamuste protsent on samuti kõrge.