Eesti parim põdrapeibutaja on Andres Maripuu

Meistrivõistluste tarbeks oli lava kaunistatud leidsarvedega ja ehitatud looduslik varjend, teatas Eesti jahimeeste selts. Võistluste peakorraldaja Mario Traksi sõnul oli mõõduvõtmise peaeesmärk edendada Eesti jahikultuuri ja -eetikat. Võistluse moderaatori Andres Lillemäe sõnul on peibutamine oluline osa valiklaskmisest. “Selle käigus otsustab jahimees, kas vajutada päästikule või mitte. See on ikkagi väga suur vastutus küttida ära õige loom õigel ajal ja õiges kohas,” ütles ta.