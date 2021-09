Saaremaa vallavalitsus vahetas välja vanad avalikud turismikaardid, mis andsid eksitavat infot. Näiteks oli kaartidele veel märgitud Mõntu–Ventspilsi laevaliin. Eksitav teave oli vanadel kaartidel ka selle kohta, millised teed on mustkatte all ja millised mitte, seetõttu on turistid kruusateede kartuses mitmeid marsruute vältima hakanud.