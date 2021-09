Abipolitseinikud lõid omale katusorganisatsiooni

Meelis Juhandi ütles, et Eestis on taolisi organisatsioone mujalgi, näiteks Lõuna-Eestis. Praegu on politseijaoskonnas abipolitseinike koordinaator, kes tegeleb tööalaste küsimustega. Juhandi ja Alliku mõte on aga pakkuda abipolitseinikele suhtlemist ja tuge. Septembris on tulemas ka esimene abipolitseinike seminar, kus organisatsiooni sisu rohkem avatakse.