"Kui aus olla, siis väga suur üllatus see minu jaoks ei olnud," kommenteeris Sõrvest pärit Mart Puusepp aumärgi saamist. "Kuna pea kõik minu kamraadid, kellega koos me kunagi 1990. aastatel alustasime Kaitseliidu taasloomist ja vabadusliikumise uurimist, on Tammepärja aumärgi juba saanud. Seepärast arvasingi, et kunagi võib ju järg ka minuni jõuda."