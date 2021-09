Vähemalt 12aastastest lastest on kaitsepoogitud iga kolmas

“Lapsi käib vaktsiini saamas iga päev,” ütles Kuressaare haigla infektsioonikontrolli õde Inga Adamson. “Lausa massiliselt neid ei tule, aga päris tühja päeva pole meil samuti olnud.”

Kõrgeim on vaktsineeritud 12–17aastaste laste ja noorte osakaal Tartumaal – 64,09%. Järgneb Hiiumaa, kus see protsent on 57,77. Ida-Virumaal on 12–17aastaste vanuserühmast kaitsesüsti saanud vaid 21,65%.

12–15aastastest Saare maakonnas elavatest lastest on koroonaviiruse vastu vähemalt ühe vaktsiinisüstiga poogitud 413 ehk 32,49% sellest vanuserühmast. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 80 lapsel ehk 6,29 protsendil. Kõige suurem on vähemalt üks kord vaktsineeritud laste osakaal Hiiumaal (52,96%) ning väikseim Ida-Virumaal (17,33%).

16–17aastastest Saare maakonna noortest on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud pisut üle poolte – 296 noort ehk 55,53%. Tartumaal on see osakaal koguni 74,12% ja Hiiumaal 67,74%, Ida-Virumaal aga kõigest 74,12%.

Mõlemad vaktsiinidoosid on saanud sada Saare maakonna 16–17aastastest noormeest ja neidudest ehk 18,76%.

Need, kes soovivad Kuressaare haiglasse vaktsineerima minna, saavad endale aja broneerida üleriigilise digiregistratuuri Digilugu kaudu või telefonil 51 982 986.

“Samas saab meile vaktsineerima tulla ka eelnevalt registreerimata ja päris mitmed on seda võimalust ka kasutanud,” kinnitas Adamson.

Inga Adamsoni sõnul soovib haigla laste vaktsineerimiseks nende vanemate kirjalikku nõusolekut. Lastele manustatakse Pfizeri vaktsiini.