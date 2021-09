Kuressaare uued linnaliinibussid on reisijasõbralikumad

GoBus´i Saaremaa töödejuhataja Nikolai Jakovets ütles, et uutel bussidel on eelkäijatest paremad reisijamugavused. Uued bussid on senistest ruumikamad, neis on kohad ratastooli ja lapsevankri jaoks. Bussid on madalapõhjalised ja ilma astmeteta, seega saavad bussi hõlpsasti siseneda ka eakad inimesed, samuti ratastooli ja lapsevankriga reisijad.