Sõdurpreester Innokenti Hiet saadeti viimsele teekonnale

Innokenti Hiet suutis oma südames ühendada vaimuliku- ja sõjamehekutse. Eesti vabadus oli talle ülioluline. Kuni viimaste aastateni osales Hiet Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu töös. Tema pühitsetud on mitmed langenutele pühendatud mälestuskivid Saaremaal. Surnuaias peetud kõnes ütles ühingu esimees Jaen Teär: “Innokenti ühendas erinevad põlvkonnad.”

Hiet sündis 14. septembril 1926. aastal Mätja külas ning õppis Karja algkoolis. Eestlaste jaoks pöördelisel 1944. aastal mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke. Ehkki kiriku järelehüüdes rõhutatakse, et ta põgenes sõjaväest, oli Hiet tegelikult üks nendest niinimetatud Pitka-poistest, kes küll Saksa mundris, aga eestlaste initsiatiivil osutasid kodumaa pinnal viimast korda relvastatud vastupanu pealetulevatele Vene tankidele Keila lähedal Kumna teeristis. Selle eest pidi ta enam kui kaks aastat veetma sõjavangina Novgorodi oblastis.

Ühe matuselise jutu järgi oli tavaline vaatepilt, et Hiet turnis mööda vihmast libedat kirikukatust, püüdes läbijooksu peatada ning all memmed palvetasid taevaisa poole, et nende vaimulik alla ei libiseks.