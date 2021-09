Politsei- ja piirivalvaeameti pressiesindaja Britta Sepp ütles Saarte Häälele, et leid on nüüdseks politseis ja see avastati tõepoolest Saaremaalt. "Kriminalistid selgitavad välja, kas tegemist on mõne looma jäsemega (mis väga esialgsel hinnangul tõenäoline) või hoopis inimese käega," ütles Sepp.