“Käsi” osutus looma jäsemeks

Rohu seest avastatud leidu asusid uurima kriminalistid, et välja selgitada, kas tegemist on mõne looma jäseme või inimese käega. Juba esialgsel hinnangul pidasid kriminalistid väga tõenäoliseks esimest varianti.

“Vastavalt kohtueksperdi hinnangule ei ole tegu inimese luudega,” ütles eile Kuressaare politseijaoskonna vanemuurija Kaido Vahter. Tema sõnul on ilmselt tegemist hülgeloivaga.

Saarte Hääle Facebooki lehel 5. septembril ilmunud uudisloo kommenteerijate seas oli lugejaid, kes pidasid leidu looma jäsemeks, aga ka neid, kes arvasid, et tegemist võib tõesti olla inimkäega.

Üks lugeja teatas, et koleda leiu avastas Kõiguste sadama lähedalt merepiirist paarikümne meetri kauguselt just tema.

Mees oletas, et tegemist on hukkunud kalamehe käega, mille hoovused on ehk randa kandnud ning kajakas või mõni muu loom selle sealt eemale tassinud.