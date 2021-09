„Valimiste veebisüsteem kukkus enne lõppu kokku,“ ütles erakonna president Lauri Tõnspoeg Saarte Häälele. Tema sõnul said erakonna inimesed süsteemist aru nii, et üks juhatuse liige saab esitada kõik nimekirjad kõikides valdades, aga tuli välja, et on vaja ka teise juhatuse liikme allkirja, keda paraku ei õnnestunud õigeaegselt kätte saada.

„Teine probleem oli see, et meil on nii vähe kandidaate, Saaremaal näiteks üksainus, ja me ei tulnud selle peale, et ka ühe kandidaadi puhul on vaja nimekiri esitada. Samas süsteem nõuab, et enne kandidaatide esitamist tuleb esitada nimekiri, kes on esimesel kohal, kes teisel ja nii edasi,“ rääkis Tõnspoeg. Lõpuks sai aeg lihtsalt otsa.