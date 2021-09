Rätsep märkis ka, et projekti huvitavaks aspektiks on Läänemere-Vahemere elav lüli maestro Narbona isikus. “Lennart Meri teadis hästi, et need kaks kultuuriruumi polegi teineteisest väga kaugel. Oma esimese Euroopa ringreisiga tõestas seda 1928. aastal ka Louis Kahn, kui ta külastas nii Saaremaad kui ka Itaaliat,” rääkis Rätsep ja lisas, et toonasest imelisest reisist kuuleb juba lähemalt 15. oktoobril Kuressaare raekojas, kui vastava ettekandega esineb Kahni õpilane ja tunnustatud arhitekt Per Olaf Fjeld.