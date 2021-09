Ain Anger astub New Yorgi Metropolitan Opera lavale

Anger ütles ERR-i saates “OP”, et kuigi tema debüüt Metropolitan Operas toimub alles tänavu, on pakkumisi talle tehtud ka varem. “Seal on olnud olukordi, kus mul on teine leping juba ees ja eelnevast asjast pole saanud ära öelda, sest kui sul leping on olemas, siis on ikkagi aumeeste mäng,” tõdes Anger ja rõhutas, et ta on kaks korda pakkumistest ära öelnud.

Metropolitan Opera saalis on küll 4000 istekohta, kuid Ain Anger usub, et see teda eriti ei mõjuta. “Kui mõelda kasvõi laulupeo peale, siis seal oli palju suurem publik,” tõdes ta ja mainis, et kõige enam mõjutab hoopis see, kui hea on koostöö dirigendi, orkestri ja teiste lauljatega. “Samuti hea töömeeleolu ja kindlustunne, et sa saad ennast nendes tingimustes teostada, seega mitte see maja ega lava pole võti, vaid just inimesed.”

New Yorgi ooperimaja on pea poolteist aastat olnud suletud, taasavamise eel tunnetab Anger põhiliselt aga just koroonaviiruse mõju. “Sa pead olema absoluutselt vaktsineeritud, siin ei ole demokraatiat, kus saaks öelda, et ma vist ikka ei vaktsineeri, sest kui vaktsiini ei ole, siis uksest sisse ei saa,” kinnitas ta ja lisas, et alla 12-aastased lapsed majja sisse ei pääsegi, sest neid ei vaktsineerita.