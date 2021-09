Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp ütleb, et igal aastal on Saaremaal mõned juhtumid, kus inimene kahtlustab korgijoogiga uimastamist, ent seni ei ole need kinnitust leidnud. Kriminaalasju pole kunagi olnud, kohtupinki pole keegi sattunud. Kuid lugusid tekib aina juurde.