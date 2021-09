Siiri Rannama FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Nahavähk on oluline teema ka praegu sügisel, mil päikest näeb üha vähem. Päikeseline suvi on küll möödas, aga nüüd, mil päikest on vähe, igatsevad inimesed reisida sinna, kus päikest rohkem. Paraku on koguni 90% melanoomijuhtudest põhjustatud liigsest ultraviolettkiirgusest.

2018. aastal diagnoositi Eestis 1281 melanoomijuhtu: 805 haigestunutest olid naised ja 476 mehed.

Miks melanoomijuhtude arv aina suureneb? Eks oma rolli mängi ka inimeste tervisekäitumine – kahjuks ei taha teadlikkus melanoomi osas kuidagi kasvada. Ometi on melanoom naha pinnal nähtav.

Uuri oma nahka

Vähiennetuse seisukohast on oluline, et inimesed harjuksid ennast vaatlema. Kord kuus tuleks oma nahka tähelepanelikult uurida, kas seal leidub mõni ebakorrapärane pigmendilaik, mis on kasvanud või kuju muutnud. Kui sellise avastuse peale kohe arsti poole pöördutaks, poleks meil olukord melanoomi haigestumise osas nii hull, kui see praegu kahjuks on.

Sünnimärkide ja pigmendilaikudega on tõesti nii, et mida vanemaks inimene jääb, seda rohkem neid tema nahale ilmub. Milline neist on aga ohtlik ja milline mitte?

Üks ohumärkidest, mille korral tuleks kohe arsti poole pöörduda, on sünnimärgi või pigmendilaigu asümmeetria – kui ühe poole kuju ei vasta teise poole kujule. Samuti tuleb spetsialistile näidata sünnimärki, millel on ebakorrapärane, sakiline, sälgustatud või ähmastunud serv või kui ühes sünnimärgis on koos mitu erinevat värvust. Uurimist vajavad sünnimärgid, mille läbimõõt on üle 5 mm või mille mõõtmed, värvus või serva kontuur on lühikese aja jooksul muutunud.

Hoidu päevitamisest

Kõige suuremaks riskifaktoriks melanoomi tekkel on enne 15. eluaastat saadud päikesepõletused. Seega on eriti oluline kaitsta just lapsi liigse UV-kiirguse eest.

Üldse on mõistlik naha tahtlikku päevitamist vähendada. Kindlasti peaks otsese päikesekiirguse eest kaitset pakkuma õues töötavatele inimestele. Kui päikese käes viibida, tuleks kindlasti kasutada kaitsekreemi – mida heledam nahk, seda suurema kaitsefaktoriga.

Nahamelanoomi ravi edukus sõltub haiguse leviku ulatusest. Mida varem see avastatakse, seda suurem on tõenäosus, et melanoom allub ravile ja inimene terveneb. Seega – tasub endast hoolida ja tähelepanelik olla.