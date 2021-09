Positiivne tagasiside

Saaremaal on ka teine väga tubli kool – Valjala põhikool –, mis on neljandat õppeaastat vaderiks nõukogude ajal suures osas hävitatud Valjala vanale kalmistule.

Erinevaid töid on teinud järgemööda kõikide klasside õpilased. On kokku korjatud murdunud oksi, riisutud käiguradasid ja korjatud prügi. Lihtsamate tööde kõrval on pärandivaderite abiga püstitatud matmispaiga ajalugu tutvustav infotahvel ja puidust prügikast.

Hüljatud hauad

Pärandivaderid tegutsevad Eestis juba kuus aastat. Eeskujuks on Norra kultuuripärandi fondi koordineeritud projekt “Rydd et kulturminne” (“Hoolda pärandipaika”). Eestis on algatuse eestvedaja MTÜ Estlander ja projektis on osalenud õpilased 56 koolist üle Eesti.