Saaremaa lihaveisekasvatus muutub aina kohalikumaks

Saaremaa lihaveisekasvatajad said PRIA katseprojektide meetmest 349 784 eurot toetust, et suurendada kohalike taimede osakaalu loomasöödas ja maatõugu veiste kasutamist maahoolduses.

Eesti maaülikooli juhitava projekti kohapealne eestvedaja Kaido Kaasik ütles, et ka rannakarjamaadele tuleks valida tõud, mis seal paremini vastu peavad. Kohalike maahooldajate kogemus näitab, et rannakarjamaadel saavad paremini hakkama kohalikud tõud. “Seega miks mitte tulevikus ka Eesti maatõugu katsetada siin maahoolduses,” rääkis Kaasik. Tema sõnul on maahooldajad teinud Šoti mägiveiste ostmiseks suuri kulutusi, kuid ilmselt ei taga see tõug siinsete karjamaade liigirikkust sama hästi kui kohalikud tõud.