Tööde kogumaksumus on ligi 1,9 miljonit eurot, millest oma- ja kaasfinantseering moodustab 375 000 – 150 000 Saaremaa vallalt, 150 000 riigilt ja 75 000 muuseumilt. SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige Rita Valge ütles, et lähiajal kuulutatakse välja ehitushange ja ehitaja loodetakse leida selle aasta lõpuks. "Ehitusturg on praegu küll ettearvamatu ja üllatusi võib tulla, aga oma arvutustes oleme püüdnud neid ette näha," lisas ta.