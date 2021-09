Jack Sparrow, Poirot, tsaar Peeter ja teised Kuressaare lossis

Tuleval nädalal külastajatele avatavas väljapanekus on ligi nelikümmend kuju, kelle hulgas on nii ajaloolisi tegelasi kui ka kaasaegse popkultuuri esindajaid.

“Poliitikud, näitlejad, kultuuritegelased, aga ka kollektsioon lastele – erinevad tegelased kino- ja multifilmidest,” rääkis ta. “See on näitus kogu perele, kus on vaatamist kõige väiksematele, aga ka keskmises ja vanemas eas publikule.”

Kõik eksponeeritud kujud vastavad mõõtmetelt “originaalidele”, näiteks Peeter I, keda sai näha ka eelmisel vahakujude näitusel, kõrgub kahe meetri ja nelja sentimeetri pikkusena uhkelt üle kõikide teiste. “Kujude kvaliteet on väga kõrge, see on eriti hästi näha siis, kui väljapanek on üles seatud koos spetsiaalse valgustusega,” kinnitas Arutjunjans.