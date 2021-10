Nädalavahetusel saab uudistada lahingutehnikat

Lahingutehnikaga saab tutvuda 2. oktoobril Leisi keskuses ja 3. oktoobril Kuressaares kolmes kohas: WOW keskuse parklas, Auriga keskuse parklas ja Kihelkonna mnt Rimi parklas. Mõlemal päeval on väljapanek avatud kell 17–17.30.

Lahingutehnika väljanäituste põnevaim osa on Prantsusmaa soomustatud jalaväe lahingumasin VBCI (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie). 7,6 m pikk ja 3 m kõrge 8x 8 rattavalemiga masin on relvastatud 25 mm kiirlaskekahuriga. Meeskonnas on kolm liiget. Sõiduk mahutab lisaks 8-liikmelise jalaväejao.