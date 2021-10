Saaremaa vanim disainibüroo läks noorte tegijate kätte

Kolm aastat tegutsenud Mo Disaini tootmisjuht Martti Pajuste ütles Saarte Häälele, et legendaarse disinifirma omandamise otsus tuli langetada kiirelt. “Tekkis võimalus, kasutasime ära. Edasine küll eriti lihtsalt ei läinud, pigem üle kivide ja kändude, aga siin me nüüd oleme,” lausus ta.

Kuressaares Tolli tänaval asuva büroo uksed ja aknad on saanud juba uue kujunduse, kus Neli Disaini nime asemel ilutseb uus kaubamärk Mo Disain. “Kolm aastat on selle nimel tööd tehtud,” põhjendas Pajuste uues kohas uue nime all jätkamist. “See on nagu omamoodi uus algus kõigi jaoks,” lisas ta.