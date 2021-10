EPÜL-i juhatuse liikme Andres Ergma sõnul on tänumedali pälvinud inimesi 300, neist viis elab Saare maakonnas. "Tänumedali saajate valikul oli kaks tähtsamat kriteeriumi," selgitas ta. "Üks neist oli, et autasustada saab inimesi, kes võtsid aktiivselt osa protsessidest, mis lõppkokkuvõttes viisid Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseni, ja teine nõudmine oli, et arvesse tuli võtta ka tänumedali saaja panust meie riigi arengusse."