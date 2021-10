Saaremaa kassisoovijaid ebausus süüdistada ei saa

Musta kassi kuu kampaania raames saab oktoobris Eesti kuuest loomade varjupaigast võtta musta või mustvalge kassi, makstes tavalise loovutustasu asemel ühe euro. Eesmärk on, et tumeda kasukaga hiirekuningad kergemini kodu leiaksid.

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu ja Audlas tegutsev Nurrunurk Saaremaal sellise kampaania korraldamist aga vajalikuks ei pea.

“Kampaaniad võivad tekitada olukorra, kus inimesed tegutsevad hetkeemotsiooni ajel, lastes end peibutada ka soodsamast või puuduvast loovutustasust,” põhjendas Saaremaa lemmikloomade turvakodu juhatuse liige Edit Annusver.

Samuti ei hinda kampaaniatest kaasakistud inimesed tema hinnangul tavaliselt oma edasisi võimalusi looma eest hoolitseda.

“Mina ei ole ka aru saanud, et musti või mustvalgeid kasse vähem adopteeritaks,” lisas Annusver. “Seda värvi kasukaga kasse on lihtsalt protsentuaalselt palju rohkem ja siis jääbki mulje, et neid eriti ei taheta.”

Annusveri sõnul loeb kassisoovijate jaoks tulevase lemmiku välimusest rohkem tema iseloom. Mullu Kuressaare turvakodust võetud kassidest oli pea kolmandik mustad või mustvalged.

“Praegu on broneeritud ja ootavad kojuviimist kolm mustvalget kassi,” lausus Edit Annusver.

Nurrunurga perenaise Tuula Pennaneni sõnul tähistas Nurrunurk musta kassi kuud möödunud aastal, ent loodetud edu sel kampaanial polnud. “Mitte ükski meie must kass ei saanud siis uut kodu,” tõdes Pennanen.

TUULA PENNANEN: “Kui eelmisel aastal oli meil 63 kassipoega, siis sel aastal ainult 22!” FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Sel aastal on aga omaniku leidnud kõik sõbralikud süsimustad kassipojad. Praegu ootab kodu kaks täiskasvanud musta kassi ja paar mustvalget kassipoega.

Seda, et inimestele mustad kassid ei meeldi, Pennanen märganud ei ole. “Siinseid inimesi ebausus küll süüdistada ei saa,” rääkis ta. “Mõni tahabki just musta kassi ning on talle juba nimegi valmis mõelnud.”

Pennaneni sõnul on tal hea meel, et inimesed on hakanud lõpuks aru saama, miks tuleks oma kassid steriliseerida või kastreerida lasta.