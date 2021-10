“Saartel ka käisite?” Brittide küsimustik turistidele tekitab segadust

Hiljuti Suurbritanniat külastanud saarlane üllatus, kui pidi enne reisile minekut täitma küsimustiku, milles uuriti, kas ta on eelneva kümne päeva jooksul külastanud saari.

Täpsemalt kõlas küsimus nii: “Kas olete külastanud mõnda saart kümne päeva vältel enne Ühendkuningriiki saabumist?”

Esmapilgul jääb paratamatult mulje, et koroonapandeemia tõttu on Eesti saared sattunud mingisse musta nimekirja. Paljudel saarlastel on ilmselt hästi meeles möödunud aasta kevadel eetrisse läinud BBC uudislugu, milles Saaremaad nimetati koroonasaareks.

Möödunud on pea poolteist aastat ja olukord koroonarindel on märkimisväärselt muutunud. Kas britid on säärase küsimuse oma ankeeti lihtsalt unustanud?

Teemat kommenteeris Briti saatkonna avalike suhete juht Julia Amor: “Küsimus on lisatud Ühendkuningriigi Passenger Locator Form´ile kõikide riikide ja mitte ainult Eesti puhul. Selle põhjuseks on fakt, et mõnes riigis kehtivad erinevate regioonide kohta erinevad Covid19-ga seotud regulatsioonid. Eesti on aga lisatud Briti reisiinfosse tervikuna ja ilma erisusteta.”