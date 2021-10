Leisi kauplus võib leida hoopis uue koha

"Leisi kaupluse laiendamise osas on hetkel laual kaks varianti – teha poele juurdeehitis praeguses asukohas või rajada uus kauplus Leisi nn keskväljakule Orissaare ja Mustjala maantee ristmikul... COOP peaks ehitama ilusa arhitektuuriliselt sobiva poe, mitte tavapärase plekk-kasti ja [selle] asukoht ei tohiks olla staadioni juures," seisab osavallakogu 28. septembri koosoleku protokollis.

Samas on lisatud, et pood võib, aga ei pea olema aleviku südames. Leisi Püha Olga kiriku ja teenuskeskuse vahel ning Olerexi tankla kõrval on samuti ruumi.