Jahisadama sissesõit sai Google’i tänavavaatesse

"Google’i tänavavaadet on ilmselt paljud kasutama harjunud," ütles Kuressaare jahisadama juhatuse liige Jaanis Prii. "Sarnast pilti on aga võimalik vaadata ka mereteel, seda loomulikult juhul, kui vastav ala on filmitud."

Tänavu suvel filmiti Euroopa regionaalarengu fondi toel üles kogu Kuressaare sadama faarvaater. Tööd tellis Eesti meretööstuse liit, mille liige on ka Kuressaare sadam.

Prii lisas, et korraga said nad kaks rakendust. 360-kraadise vaatega meretuur on leitav Kuressaare sadama kodulehel https://sadam.kuressaare.ee/et/tour/. "Lisaks valmistas fotograaf Lauri Veedre firmast Procontent OÜ rakenduse, mis sai laaditud ka Google Maps’i," rääkis Prii. "Seegi on leitav sadama avalehel, kuid muidugi ka igaühel, kes Google’i tänavavaates Kuressaare sadama veetee peale satub."

Jaanis Prii sõnul on see tema teada esimene kord, kus Google’i Eesti tänavavaadete teenuses on kujutatud mereteed.

"Kuna Kuressaare faarvaater oma vallide ja sealse linnustikuga, aga ka vaatega Kuressaare rannaalale ning lossile on omaette elamus, arvasime, et sellest võiksid osa saada paljud huvilised," põhjendas Prii jahisadama jäädvustamist Google’i tänavavaadete teenusesse.

"Loomulikult on see ka reklaam meie sadamale," lausus ta. "Kaks koroonasuve on Kuressaare jahisadama külastatavust välisturistide osas oluliselt vähendanud. Vaatame tulevasse suvesse optimistlikumalt ja seepärast peame end inimestele pidevalt meelde tuletama."