Roolipiigadel on nüüd lossipargis oma pink

“Need ilusad pingid siin kuursaali ja kõlakoja ees on juba ammusest ajast. Mõtlesime, et ühel neist võiks olla plaat, mis annab Roolipiigadest teada. Saimegi selleks loa.

Mulle on see koht südamelähedane sellegi poolest, et kõlakoja üks ehitajaid oli minu vanaisa Jaan Vahter,” rääkis ühenduse asutajaliige ja 25 aastat selle eesotsas olnud Juuli Pihl Tiirimetsast. Juuli ise sai oma koduõue nimelise pingi juba 2013. aastal.