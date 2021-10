Saaremaa valla tänavuses eelarves on elektrienergia eest tasumiseks arvestatud 0,6 miljonit eurot. Arvestades elektri kallinemist, prognoosib vallavalitsus kulude kasvu kolmandiku võrra ehk umbes 0,3 miljonit eurot. Vallavalitsuse rahandusteenistuse juhataja Diana Traumann märkis, et see sisaldab nii elektrienergia börsihinda, võrguteenuse maksumust, taastuvenergia tasu kui ka elektriaktsiisi. Ta lisas, et vallaeelarvest kaetakse vallavalitsuse ja hallatavate asutuste elektrikulu.