Gert Hütsi kandideerib akadeemikuks

Hütsi kandidatuuri esitanud keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi selgituse järgi on tema tugevuseks uurimisteemade lai haare ja mitmekesisus. Need on väga kaasaegsed ja tihedalt seotud just praegu toimuvate avastuste ja mõõtmistega. Lisaks on tema tööd hästi viidatud – keskmine viidete arv töö kohta ehk mõjukus on Eesti astronoomide ja astrofüüsikute seas hetkel suurim.