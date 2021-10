Järgmisel või ületuleval nädalal peaks selguma, millest on tingitud Kuressaare kesklinna kivisillutise lagunemine. Sel nädalal võeti sillutisest mitmel pool proove, mis saadeti analüüsimiseks laborisse. Praeguseks on kindel vaid see, et killustikaluse kandevõime vastab kõikidele normidele.