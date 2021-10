Postimees kirjutas, et kuigi Virvese jaoks pole debüüthooaeg kulgenud just kõige rõõmsamates toonides, siis JWRC-sarja reeglid näevad ette, et viimasel etapil on laual topeltpunktid. Lisaks läheb mahaarvamisele iga sõitja kõige kehvem tulemus.

Virves on neljalt etapilt saanud kaks kolmandat kohta, kuid on sama palju kordi pidanud leppima ka seitsmenda tulemusega. Nii on ta punktitabelis kuues, kuid kuna esikohta hoidvast Sami Pajarist lahutab teda 49 punkti ja laual on 50 punkti, lisaks ka lisapunktid katsevõitude eest, siis vähemalt teoreetiliselt on saarlasel ka tiitlivõimalus.