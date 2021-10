Muhu jätkab senisel kursil

“Järelikult rahvas hindab seni tehtut ja tuleb pigem takka anda,” kommenteeris Liitmäe valimistulemust. Ta lisas, et viimased kümmekond aastat on Muhus olnud suhteliselt poliitikavabad, nii volikogus kui ka mujal tehakse otsuseid mõistusest ja sisetundest lähtuvalt, mitte ei aeta parteipoliitikat.

“Oleme palju asju üles võtnud, mis tuleb ellu viia, aga on ka mõtteid, mis täna ehk on pisut kauged ja mida pole saanud realiseerida, kuna oleme väike vald ja rahakott ei ole põhjatu, sest raha ei tule seina seest,” rääkis Liitmäe.

Samas ta lisas, et raha hulk, mida kasutada saab, on päris hea. “Tulumaks laekub hästi ja majanduslik olukord on stabiilne. Muhu mõistes saame teha ka päris suuri asju,” nentis Liitmäe.

Tulevikuplaanide kohta ütles vallavanem, et esimeses järjekorras tegeleb valitsus kooli ventilatsiooni parandamisega. “Unistame ka ujulast, spordihalli rekonstrueerimisest, kindlasti tahame jätkata mustkatete tegemisega ja väga oluline teema on Hellamaa–Liiva kergliiklustee. See ei ole lihtsalt mõtte pärast, vaid ikka turvalisuse tagamiseks. Alustame projektide tegemisega, et siis, kui rahalaevad peaksid saabuma, valmis olla,” rääkis Raido Liitmäe.