Sadamakapten Kaarel Niine veedab sünnipäeva töiselt

“Pidite siis jälle mulle meelde tuletama, et mul juba 80 aastat täis,” noomib kapten Niine naeruselt, kui ajakirjanik talle juubeli puhul õnne soovib. Oma sõnul ei tunne ta end sugugi nii soliidses eas mehena. Kodus pensionipõlve pidades rahulikult päevi õhtusse veeretada – see ei ole Kaarli rida.

Ehkki rohkem kui veerand sajandit merd sõitnud Niine on juba aastakümneid pigem kuivamaa mees, ei saa ta mereta ometi läbi. Olgu sile või tormine, taevakarva sinine või hall – Niinele on meri ikka armas. See on ka üks põhjus, miks Kaarel Niine juba üle 20 aasta Roomassaare sadama kapteni ametit peab.