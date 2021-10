Kesk, Reform ja sotside valimisliit lõid Saaremaal käed

“Osapooled on motiveeritud ühiselt jätkama Saaremaa valla igakülgset arendamist, pannes rõhku valla kõigi piirkondade kaasamisele, lugupidavale suhtlusele ja valla asjaajamise tõhustamisele. Saaremaa vallal on kõik eeldused saavutada väga hea elu- ja ettevõtluskeskkonnana järjest suuremat tuntust kogu Läänemere regioonis ning koalitsiooni eesmärk on seda potentsiaali maksimaalselt kasutada,” märgitakse deklaratsioonis.