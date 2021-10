Saare sõnul on ta Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtimises aktiivselt osalenud juba üle kümne aasta. “See on päris pikk aeg, mis on ka üksjagu energiat võtnud. Eriti kaks viimast, koroonatähe all kulgenud aastat, mil suur osa tööst tuli Zoomi kaudu teha,” rääkis ta. “Erakond on ikkagi koht, kus valdav osa inimesi teeb oma tööd vabast tahtest ja seepärast on siin olulised kokkusaamised, ühised arutelud ja üksteise inspireerimine. Kui seda teha ei saa, on ühe organisatsiooni juhtimine keeruline.”