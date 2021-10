Kanala Wings kolis rannapiirkonda klientidele lähemale

Kanala Wingsi asutaja Rene Puhhalovi sõnul on uus asutus diner-tüüpi restoran. “Lahti seletatuna on tegemist kohaga, kuhu minekuks ei pea end eelnevalt nii väga üles lööma,” ütles ta. “Tuled sõprade ja tuttavatega lihtsalt kohale, veedad mõnusalt aega, lobised veidi ja sööd kanatiibu. Ühesõnaga on see koht, kus saad end alati vabalt tunda.”