Sarnane vaktsineerimistempo kasv oli täheldatav terves Eestis. Esmaste Covid-19 vaktsineerimiste arv ületas eelmisel nädalal taas 10 000 piiri, mida on ligi kaks korda enam võrreldes nädal varasemaga. Kokku tehti eelmisel nädalal üle 26 000 vaktsineerimise, sh ligi 10 300 lisa- või tõhustusdoosi.

Vaktsineerimiskuuri on Saare maakonnas praeguseks alustanud 20 155 inimest, neist lõpetanud on 19 562. Kogu elanikkonna vaktsineerimise tasemeks teeb see 59,2%, millega oleme Hiiu-, Tartu-, Jõgeva-, Viljandi- ja Järvamaa järel kuuendal kohal.